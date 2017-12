Philippe Clement (°22/03/1974) wordt de nieuwe hoofdtrainer van KRC Genk. De 43-jarige Clement tekent bij KRC Genk een contract voor onbepaalde duur. De kleedkamer van de Luminus Arena is Philippe niet onbekend. Als speler dwong hij in 1996 mee de promotie naar eerste klasse af. Twee jaar later maakte hij deel uit van de ploeg die de eerste beker van België uit de clubgeschiedenis won. Zijn aandeel in deze succesjaren zorgde voor een transfer naar het Engelse Coventry City én een selectie voor het WK 98 in Frankrijk. Na een succesvolle carrière als speler, waaronder 10 jaar bij Club Brugge werd hij in 2011 trainer bij deze club, eerst bij de beloften en nadien als T2. Sinds het begin van het huidige seizoen was hij T1 bij Waasland Beveren. Philippe Clement zal woensdag zijn eerste training leiden en later die dag voorgesteld worden aan de pers.