Wout Wijsmans verlaat Greenyard Maaseik

Wout Wijsmans heeft, na een samenwerking van 3 seizoenen, beslist een andere weg in te slaan. Hij stopt de samenwerking met VC GREENYARD Maaseik. Van 1997 tot 1999 vond Wout Wijsmans in Maaseik het ideale opstapje naar een indrukwekkende internationale volleybalcarrière. En het stond toen al in de sterren geschreven dat hij vroeg of laat zou terugkeren. In 2015 zette Wout die spelerscarrière verder in Maaseik. Vanaf 2016 kreeg hij van de club de opdracht om de sportieve lijnen uit te zetten. Dit resulteerde onlangs nog in de 15e landstitel voor het hongerige Maaseik.