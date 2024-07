Wouter Beke en Hilde Vautmans: eerste werkdag in het Europese hart van de democratie

- Het aantal zieken op vakantie neemt toe met twintig procent. Volgens werkgeversorganisatie VOKA is dat het gevolg van het feit dat we voor het eerst tijdens onze vakantie een ziektebriefje mogen inbrengen om geen verlofdagen te verliezen.- Nooit eerder kregen zoveel mensen kanker, maar ook nooit eerder overwonnen zoveel mensen de ziekte.- We volgen de eerste werkdag van de Limburgse Europarlementsleden Wouter Beke en Hilde Vautmans in het Europees parlement in Straatsburg.- De politie onderzoekt een schietpartij in Lanaken.- En Diepenbekenaar Silvio Giddelo gaat 120 uur onafgebroken forelvissen om aandacht te vragen voor de ziekte van zijn zevenjarige dochter.