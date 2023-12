Wouter Beke geen kandidaat-burgemeester in Leopoldsburg

- Politie en parket zijn op zoek naar getuigen van een schietincident in Maasmechelen. Daar vond een vrouw verschillende kogelinslagen in haar wagen.- Buurtbewoners in Bilzen zijn boos door de vele fouten tijdens werken in hun buurt. Zo waren er al stroom- en waterpannes, afgeschakelde zonnepanelen en opgebroken opritten.- In Hasselt wordt de buurt van Buso school KIDS heringericht. Buurtbewoners klagen over het vele sluipverkeer. Het stadsbestuur is dan weer boos op De Lijn omdat het de bushalte aan de school schrapt.- In Genk lanceert Vlaanderen een nieuwe technologie die bestuurders moet waarschuwen als er een spookrijder in de buurt is.- En Houthalen-Helchteren investeert 7,5 miljoen euro in de restauratie van haar schachtbokken. De volledige mijnsite wordt later aangepakt.