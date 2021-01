Wouter Beke: "Overheid beslist welk vaccin u krijgt."

- De vrees voor coronarellen morgen in Limburg blijft aanwezig. In Maaseik timmert een winkelier zijn zaak volledig dicht uit vrees voor plunderingen. In Maasmechelen staat er een grote politiemacht klaar terwijl jongeren een oproep lanceren richting hun leeftijdsgenoten om geen domme dingen te doen.- De chauffeur die samen met een vriend zijn wagen met opzet liet crashen op de Boudewijnlaan in Diepenbeek staat terecht voor poging tot moord. Opmerkelijk is dat z'n vriend vanop de passagiersstoel alles livestreamde op Facebook.- Er is een oorlog om vaccins ontstaan. Het Alkens onderzoekscentrum Anima staat mee in de frontlijn. Ze controleren de werking van het vaccin van Janssen Pharmaceutica, dat normaal gezien eind maart beschikbaar moet zijn. - En ondanks de coronacrisis bloeit de economie in Bilzen. Het afgelopen jaar opende dertien nieuwe handelszaken de deuren. In de lente komen daar nog een zes starters bij.- En na maanden van coronatwijfels brengt Hasselaar Bert Vliegen met z'n band Teen Creeps het album Forever uit. Hij hoopt vooral snel weer op een podium te staan.