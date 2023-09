In de Challenger Pro League, ofwel 1B, is Patro in eigen huis vrijdagavond niet verder geraakt dan een 1 -1 gelijkspel tegen Dender. Een terechte uitslag gaven beide coaches achteraf toe. Zowel Stijn Stijnen als zijn ex-ploegmaat bij Club Brugge, Timmy Simons konden achteraf dan ook perfect leven met een puntendeling.