Wouter Vrancken verlengt contract bij KV Mechelen

Wat in de lucht hing, is nu ook gebeurd: Felice Mazzu is niet langer de trainer van Racing Genk. De slechte resultaten, het gebrek aan duidelijkheid en de twijfel in de spelersgroep kosten hem de kop. Vanaf vandaag start Genk de zoektocht naar een nieuwe hoofdcoach. Die moet er zijn voor de volgende competitiewedstrijd op 23 november tegen Moeskroen.