Wouter Vrancken verlengt contract bij Racing Genk tot 2026

En ook STVV kent zijn tegenstander in de beker. Dat wordt Club Brugge uit op 20, 21 of 22 december. Net na het WK dus. Een zware opdracht, maar Bernd Hollerbach gelooft in zijn kansen. Morgen speelt STVV in eigen huis tegen Cercle Brugge. De Duitser hoopt op een mooie opkomst, want de twaalfde man loodste de Kanaries de voorbije weken naar een 6 op 6 op verplaatsing.