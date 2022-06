Wouter Vrancken voorgesteld bij Racing Genk: "Geloof in kwaliteit van deze spelerskern"

door Tom Kums

“Ik geloof in de individuele kwaliteiten van deze spelerskern en het is aan mij en mijn staf om onze manier van spelen erin te slijpen”. Dat zei Wouter Vrancken vanmiddag bij zijn voorstelling als nieuwe coach van Racing Genk. De 43-jarige Truienaar tekende in Genk een contract voor onbepaalde duur. Vrancken gelooft dus dat de huidige kern van Racing Genk sterk genoeg is en gaat ook met de teruggekeerde Cyriel Dessers praten over een verlengd verblijf. Genk hoopt met Vrancken ook terug op stabiliteit nadat de club de voorbije drie seizoenen 5 hoofdtrainers versleet. Tom Kums sprak met een trotse Truienaar in Genk.