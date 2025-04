In de play-off 1 staat Racing Genk zondag voor een levensbelangrijke wedstrijd tegen Antwerp. In eigen huis kunnen de mannen van Thorsten Fink enkel tevreden zijn met de drie punten. Genk is sinds vorige week leider-af, maar volgt maar op 2 punten van de nieuwe nummer 1: Union. Halfweg de play-offs staat Genk dus niet waar het hoopte te staan, maar alles is nog mogelijk. "Maar dan moeten we ons niveau wel opkrikken", aldus Thorsten Fink, die zondag over een volledig fitte kern kan beschikken.