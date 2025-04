STVV is nog altijd op zoek naar een opvolger voor Felice Mazzu en dus is Frederic De Meyer morgen interim-trainer. De Meyer was tot gisteren één van de assistenten van Mazzu, maar nu moet hij de lijnen inzetten in een cruciale wedstrijd thuis tegen Cercle Brugge. De Kanaries hebben nood aan punten en mentale opkikker na de blamage in eigen huis vorige week tegen Kortrijk.