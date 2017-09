Wouter Vranken klaar voor eerste wedstrijd bij Lommel

De vier Limburgse ploegen in de Croky Cup kennen hun tegenstanders in de zestiende finales: STVV-OHL, Cercle Brugge-KRC Genk, KV Mechelen-Bocholt en Lommel SK-Waasland-Beveren. De zestien wedstrijden worden onder voorbehoud van aanvragen tot kalenderwijzigingen op woensdag 20 september afgewerkt. Vorig jaar ging de Beker van België naar Zulte Waregem na verlengingen (3-3) en strafschoppen won van KV Oostende. Dit zijn de duels in de zestiende finale: 1. KV Mechelen - Bocholt (2e am.) 2. RFC Luik (2e am.) - Zulte Waregem 3. Antwerp - SK Lierse (1B) 4. Lokeren - Beerschot Wilrijk (1B) 5. Westerlo (1B) - Anderlecht 6. KSV Roeselare (1B) - Club Brugge 7. KSK Heist (1e am.) - Standard Luik 8. KV Kortrijk - Entente Durbuy (2e am.) 9. ASV Geel (1e am.) - AA Gent 10. Eupen - Rupel Boom (2e am.) 11. KV Oostende - Union (1B) 12. La Louviere (2e am.) - Sporting Charleroi 13. STVV - OH Leuven (1B) 14. Lommel SK (1e am.) - Waasland-Beveren 15. Cercle Brugge (1B) - KRC Genk 16. Moeskroen - AFC Tubeke (1B)