Wraking van rechters in zaak Costa afgewezen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft vandaag de omgevingsvergunning voor de Corda Arena vernietigd. Dit is een gevolg van een beroep dat de Sportpaleis Groep had ingediend tegen de vergunning. Eerder ging de Raad voor Vergunningsbetwistingen niet in op een verzoek om de werken aan de Corda Arena te schorsen, waardoor de werkzaamheden aan de Corda Arena opgestart konden worden. De Sportpaleis Groep zette daarop de procedure echter verder, hetgeen vandaag tot een vernietiging van de vergunning heeft geleid. De afwerking van de Corda Arena moet hierdoor worden stilgelegd. LRM neemt akte van het arrest en zet alles in het werk om het project verder te zetten. De Corda Arena is momenteel in volle opbouw. De arena zou dienen voor bedrijfsgebonden evenementen, product-presentaties, seminaries en congressen. Mede door de kleinere schaal en omvang (een bezoekersaantal variërend van 500 tot 3.500) maar vooral door de technische inkleding en mogelijkheden, zou de Arena een nieuwe troef betekenen om zakelijke events verder naar Limburg aan te kunnen trekken. Omgevingsvergunning verkregen in 2023De omgevingsvergunning werd aangevraagd en bekomen in 2023. De Sportpaleis Groep heeft toen echter beroep tegen de vergunning aangetekend. Zij menen in de Corda Arena een concurrent te zien en vrezen omzetverlies voor hun vestigingen in Hasselt (Trixxo Arena en Trixxo Theater) en Antwerpen (Sportpaleis). "In de realiteit zet de Corda Arena als eventlocatie van de volgende generatie met hoogtechnologische oplossingen en een belevingsfocus, echter in op een nieuw marktsegment van zakelijke events die amper of niet doorgaan in de zalen van de Sportpaleis Groep," vindt LRM. Een eerste beroep tegen de vergunning werd door de toenmalig Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in 2024 reeds verworpen. Aangezien er op dat moment een uitvoerbare vergunning was voor dit project, werd er door de betrokken bouwheer, Corda Campus 2.0 NV, een 100% dochter van LRM nv, gestart met de werken. Vernieting van vergunningDe Sportpaleis Groep ging echter in beroep tegen de beslissing van de bevoegde minister bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Eerst werd een onmiddellijke schorsing van de vergunning gevraagd. Deze schorsingsvraag werd in juni 2024 reeds ongegrond verklaard. De vraag voor vernietiging van de vergunning liep verder. De ‘zitting ten gronde’ vond in februari 2025 plaats. Vandaag heeft de Raad haar arrest geveld. Het arrest houdt in dat Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns binnen een termijn van drie maanden een nieuwe beslissing, met bijkomende motivatie, moet nemen over het beroep dat door de Sportpaleis Groep werd aangetekend tegen de door het provinciebestuur afgeleverde vergunning. Tijdens deze periode, dienen wettelijk gezien de werken stilgelegd te worden. Werken moeten stilgelegdRaf Degens, CEO van Corda Campus 2.0 NV en bouwheer van dit project, reageert teleurgesteld, maar is optimistisch over de vertraging: "We hadden deels rekening gehouden met dit scenario. Het is erg vervelend dat we de werken nu moeten stilleggen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit op de langere termijn ons geen schade zal berokkenen. Ik denk zelfs dat we er nog sterker en beter van gaan worden. Ik hoop echter wel dat het gezond verstand hier straks toch de bovenhand gaat halen en deze vertragingsmanoeuvres kunnen stoppen." Eenzelfde boodschap klinkt vanuit LRM nv, de Limburgse Investeringsmaatschappij, die investeerder is in dit project. Tom Vanham, CEO van LRM verwoordt het als volgt: "Als LRM staat het algemeen belang van de Limburgse economie voor ons voorop. Met de Corda Arena hebben we een unieke opportuniteit om het economisch weefsel in Limburg verder te versterken. Deze vorm van zakelijke events en congressen hebben een sterk potentieel, zeker vanuit onze goede ligging, centraal in de Euregio. Het project zet niet alleen Limburg, maar heel Vlaanderen sterker op de kaart. Reden ook waarom Toerisme Vlaanderen dit project heeft gesteund. We zullen alles in het werk stellen om dit project verder te realiseren."