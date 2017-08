Wrevel in Maasmechelen over sloop van jeugdhuis Oké

*Een minderjarige van 16 uit Hasselt, die ontsnapt was uit een jeugdinstelling, is opgepakt in Diepenbeek. We tonen exclusieve beelden van de spectaculaire arrestatie. *De gsm-dief van Pukkelpop is een Columbiaan, die illegaal in ons land verbleef. Staatssecretaris Francken wil dat hij het land wordt uitgezet. *De terreurdreiging heeft de mensen afgeschrikt om naar de Virga Jessefeesten te komen kijken. Dat zegt de nieuwe voorzitter van het Virga Jesse-comité, Luc Smeets. *En fietsknooppunt 92 op het fietsroutenetwerk in Bokrijk is het populairste knooppunt van Vlaanderen.