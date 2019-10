X-Pand in Beringen presenteert grootste 3D muurschildering in het land

In het Gallo-Romeins museum van Tongeren zijn vandaag de eerste objecten uitgepakt voor de nieuwe tentoonstelling die volgende week opent. Dacia Felix is de nieuwe expo over de roemrijke geschiedenis van Roemenië. Het gaat om een verzameling prachtstukken uit een twintigtal Roemeense musea. Nog nooit zijn ze samen vertoond. Eenmalig zijn ze te zien in ons land. Na onder andere de Vikings en Stonehenge mikt het stedelijke museum met deze tijdelijke expo weer erg hoog.