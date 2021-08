Yellow Tigers met Truiense Herbots als speerpunt dromen van top 8 op EK

door Niels Christiaens

Vanavond beginnen de Yellow Tigers aan het EK. De Belgische volleybaldames reisden met een gemengd gevoel af naar Belgrado. Want de voorbereiding verliep niet zoals gehoopt. Veel had te maken met een corona-uitbraak. Een stage in Polen en heel wat oefenduels werden geschrapt. Toch blijven de Tigers ambitieus. Top acht moet het doel zijn, klinkt het bij de selectie. Het speerpunt bij België is uiteraard de Truiense Britt Herbots.