Yoga Wall: met touwen en riemen aan de muur tot rust komen wint aan populariteit

- 1 op 3 kinderen in Limburg op zoek naar dringende opvang kan niet geholpen worden. Daarom is Pleegzorg Limburg op zoek naar extra pleegouders. 12 kinderen staan nu al in de kou.- De 45-jarige Houthalenaar die zijn echtgenote 60 messteken toediende riskeert 18 jaar cel. - De leerprestaties van 11-jarigen zijn de laatste jaren gedaald, de coronacrisis is de schuldige. - 29 Tongerse kunstobjecten worden toegevoegd aan de Vlaamse topstukkenlijst. Het merendeel staat tentoongesteld in het Teseum in Tongeren.- En muziekfestival Rampage Open Air in Lommel gaat voor het eerst een volledig hotel afhuren voor haar bezoekers.