Yohan Boli trekt naar Qatar

Morgen op kerstdag kan u bij ons terecht voor het voetbaljaaroverzicht. Met Genk-voorzitter Peter Croonen, STVV-aanvoerder Jordan Botaka en onze analisten Jacky Mathijssen en Armand Schreurs blikken we terug op de tumultueuze seizoenen van Racing Genk en STVV, maar we hebben het ook over de lagere reeksen met Lommel, Thes en Patro. We kijken ook in de toekomst richting EK en competitiehervorming. En natuurlijk hebben we het ook over de transferkoorts die vanaf januari weer de kop zal opsteken.