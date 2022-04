In het Hasseltse Kapermolenpark kan je via een parcours leren hoe je je moet oriënteren. In het park kan je 72 palen terugvinden die gelinkt zijn aan een opdracht. Met een oriëntatiekaart ga je aan de slag. Het doel is om kinderen en volwassenen verschillende oriëntatieskills aan te leren. Een kompas is een handig hulpmiddel. Een smartphone gebruiken, dat is valsspelen.