Black Box Revelation zal tijdens het pinksterweekend opnieuw afzakken naar Blues Peer. Dat maakt de organisatie van Blues Peer bekend. Naast deze band van eigen bodem lost de organisatie nog een reeks andere namen. Paul Carrack (UK): ‘grote der aarde’ in disguise. Hitmachine, rasartiest én performer pur sang!Een soul-blues jukebox feestje om Blues Peer ‘24 mee af te sluiten.Huey Morgan - The Fun Lovin’ Criminal (USA): dansen maar, met deze opper leutelievendecrimineel. “Scooby Snacks”, “Loco”, “Fun Lovin’ Criminal”, laat de zomer beginnen!Nikki Hill (USA): zacht en toch wild, teder en toch ongeremd, sensueel en tegelijk gevaarlijk…zohoudt de Nikki Hill soultrain straks halt in Peer. Tante Tina knikt instemmend van hogerhand.Scott H. Biram (USA): doordrongen ziel uit Austin, Texas. Livin’ the blues, al meer dan 30 jaar opde planken. Authentieker wordt het niet.Kitty Liv (UK): bekend van met zus en broer, maar ook solo én met geheel eigen sound bekoortKitty Durham! Multi-instrumentaliste en vocaliste. Indrukwekkende verschijning.