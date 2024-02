Een 24-jarige vrouw in Peer werd gisterenavond rond half elf neergestoken. De politie kon intussen een verdachte arresteren. Het incident gebeurde om 22 uur 40 aan een frituur in Peer. Het slachtoffer liep ernstige verwondingen op aan de handen en het gezicht, zonder dat ze in levensgevaar verkeerde. Ze wordt momenteel verzorgd in het ziekenhuis. Door politiezone Kempenland werd afgelopen nacht een verdachte gearresteerd. Momenteel wordt nog onderzocht of hij gelinkt kan worden aan de feiten.