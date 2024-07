Na Patro Eisden, STVV en Racing Genk is vandaag ook Lommel SK begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Lommel miste vorig seizoen op een haar na de promotie naar 1A, maar die ontgoocheling is intussen verteerd. Meer nog: in Noord-Limburg zijn ze opnieuw gemotiveerd om zich te mengen in het titeldebat.