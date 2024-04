De Maand van de Markt gaat vandaag officieel van start. De actie is er om het marktleven aantrekkelijker te maken en loopt nog tot en met 30 april. Want sinds corona lokken de wekelijkse markten in Limburg minder bezoekers. En als er minder bezoekers zijn, haken ook marktkramers af. De markten zijn kleiner en meer en meer weersafhankelijk. Dat blijkt uit het eerste deel van de nieuwe TVL-reeks Van Alle Markten Thuis. Omdat er vaak geen opvolging is, doven generaties aan marktkramers uit. De nieuwe generatie, zoals wafelbakker Jurre Snyers, vindt opnieuw haar weg naar de markt. Op zijn 17de is hij al student-zelfstandige en vandaag staat hij voor het eerst op de markt in Tessenderlo.