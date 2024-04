Na 18 maanden is ook de noordelijke schachtbok op de mijnsite in Beringen gerestaureerd. Nu de twee torens in ere hersteld zijn, moet de invulling van de best bewaarde mijnsite in Europa in een stroomversnelling komen. Al is er nog onduidelijkheid of er een hotel, een bioscoop of nieuwe restaureants komen. Feit is dat het erfgoed in Beringen zijn gelijke niet kent en de toerismecijfers in de lift zitten. Vanaf de zomer worden de schachtbokken bovendien verlicht als bakens uit het verleden met zicht op de toekomst.