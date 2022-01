Nog eens 50 gemeenten doen een beroep op een profploeg om hun handelskern nieuw leven in te blazen. Die 50 gemeenten werden geselecteerd na een tweede oproep van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits. In Limburg werden er 8 extra gemeenten geselecteerd. Om de handelskernen in de gemeenten te versterken heeft Vlaams minister van Economie verschillende maatregelen getroffen. Er is een investeringsfonds om handelspanden aan te kopen, de regelgeving wordt aangepast en er werd een profploeg aangesteld. Dat is een team van experten die op pad gaat in de handelskern op zoek naar verborgen parels, naar mogelijkheden om de kern te versterken. Zij doen voorstellen voor het ontwikkelen van innovatieve winkelconcepten, de make-over van een dorpsplein, het oplossen van een mobiliteits- of parkeerprobleem of het creatief in de etalage zetten van de troeven van de handelskern. Er is hiervoor in de relancemiddelen in 1,5 miljoen euro voorzien. Na een tweede oproep werden nu nog eens 50 gemeenten geselecteerd waar de profploeg langs gaat. In totaal gaat het zo al om 82 gemeenten. Voor Limburg zijn het de gemeenten Bree, Leopoldsburg, Peer, Zutendaal, Beringen, Hasselt, Tessenderlo en Hoeselt waar een profploeg aan de slag gaat.