Zelfde GAS-boetes in alle gemeenten van politiezone CARMA

Lode Vereeck is definitief ontslagen aan de Universiteit Hasselt. De raad van bestuur ontsloeg de Diepenbeekse professor economie in september vanwege ongepast gedrag. En dat ontslag is nu ook door de beroepscommissie bevestigd. Vereeck kwam in oktober 2018, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, in opspraak. De universiteit maakte toen vier klachten van studenten over aan het Limburgse parket. Volgens de oud-studenten en een medewerkster was er sprake van verbaal grensoverschrijdend gedrag, op sociale media en in Whatsapp-berichtjes. Tuchtonderzoek Na onderzoek besliste het parket om de zaak strafrechtelijk te seponeren wegens onvoldoende bewijzen. Maar naast het parket voerde de UHasselt zelf een tuchtonderzoek uit. Op basis van dat tuchtonderzoek besliste de universiteit om Vereeck te ontslaan, vanwege ongepast gedrag. Vereeck en zijn advocaat gingen tegen die beslissing in beroep, maar de beroepscommissie heeft het ontslag nu bevestigd.