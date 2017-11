Zelfstandige ondernemers van Unizo omarmen de e-commerce

De Limburgse arbeidsmarkt staat op knappen. Werkgevers moeten creatief zijn om hun vacatures in te vullen. Voka Limburg hield daarom vandaag een omgekeerde jobbeurs. Niet de werkgevers stonden daar centraal, maar de langdurig werkzoekenden zelf. Zij presenteerden zich met de ruggensteun van een jobcoach in de hoop op een stageplaats of een contract.