Zes Limburgse moordonderzoeken on hold door personeelstekort

In de strijd tegen georganiseerde misdaad gaat minister van justitie Vincent van Quickenborne een voorbeeld nemen aan de aanpak van de Limburgse Gerechtelijke Politie. Want veel criminele organisaties of drugsbaronnen zijn namelijk meester in het witwassen van illegaal verworven vermogens. En als het dan tot een veroordeling komt, dan zijn die criminele opbrengsten vaak al witgewassen of bijvoorbeeld doorgesluisd naar het buitenland. En het is net daarom dat de FGP in Limburg de rollen al een tijdje omdraait. Namelijk eerst achter het geld aangaan en dan pas achter de drugs.