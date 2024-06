"De infrastructuur van ons land, kan niet volgen met onze groei in de transportsector", dat zegt Roel Smets, Zaakvoerder van Altrea Logistics in Pelt, in ons Zondagsmagazine Het Blijft in de Familie. Zo wachten ondernemers in Noord-Limburg al meer dan 20 jaar op een oplossing voor de verkeersdrukte op de Noord-Zuidverbinding. Het bedrijf ging op zoek naar alternatieven en kwam zo uit bij de scheepvaart. Altrea heeft momenteel vier schepen in eigen bezit.