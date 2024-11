door Anastacia Reviers

Vandaag gaat de week van de friet van start en daarvooor gaan we naar... de kerk. In een voormalige hulpkerk in Munsterbilzen vind je namelijk 'Frituur Heidi'. Er heerst een zekere trots en traditie over onze Belgische frietjes. Zo'n frietje eet de Vlaming het liefst met mayonnaise, de populairste snack is de curryworst. Slechts 6% van de Limburgers geeft aan nooit naar de frituur te gaan.