Zesdejaars middelbaar blij met weerzien

De Vlaamse regering wil dat scholen, lokale besturen en andere initiatieven in juli en augustus zomerscholen organiseren, en voorziet daarvoor 25 euro per dag per leerling. In een zomerschool wordt gedurende minstens 10 dagen in juli of augustus een leertraject op maat gekoppeld aan sport, spel en cultuur. De Vlaamse Regering lanceert voor de organisatie van zomerscholen een open oproep naar scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers. Deelname is vrijwillig. De zomerschool is gratis voor de deelnemers, want de Vlaamse Regering voorziet een vergoeding van 25 euro per dag per leerling. De lokale besturen en de scholen kunnen bij de organisatie samenwerken met externe partners zoals jeugdwerking en organisaties die bezig zijn met leerondersteuning. Kwetsbare leerlingen lopen leerachterstand opLeerkrachten, leerlingen en ouders zijn tijdens de coronacrisis keihard blijven doorwerken om hoogstaand afstandsonderwijs te organiseren. Er zijn grote inspanningen gedaan om álle leerlingen te bereiken en te betrekken, maar toch riskeren de meest kwetsbare leerlingen nog altijd een leerachterstand. Niet alle leerlingen zijn thuis bijvoorbeeld even goed omkaderd. Als de leerhiaten van deze leerlingen niet ingevuld worden in de komende maanden, dan beginnen zij straks met een achterstand aan het volgende schooljaar. De Vlaamse Regering lanceert daarom een open oproep gericht op scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers voor de organisatie van zomerscholen in juli en augustus. De klassenraad zal leerlingen het advies kunnen geven om deel te nemen, lokale partners zullen deelname kunnen aanmoedigen, maar het blijft uiteindelijk wel vrijwillig. In kleine groepjes naar zomerschoolIn de zomerschool kom je terecht in een klein groepje samen met een tiental leeftijdsgenoten. De leerstof beperkt zich idealiter tot twee essentiële leergebieden waar de individuele leerling het meeste nood aan heeft. Het concrete curriculum wordt zo maximaal mogelijk afgestemd op de leerlingen. Het aanbod zal er dus overal een beetje anders uitzien. Een zomerschool duurt minstens 10 dagen. Ongeveer de helft van de dag gaat naar het leertraject, maar er zal ook veel ruimte zijn voor sport, spel en cultuur – het zogenaamde verrijkingsprogramma. Het nuttige wordt gekoppeld aan het aangename. Zomerschool is gratis voor leerlingenDe zomerscholen worden in eerste instantie georganiseerd door scholen en gemeentebesturen, die er voor kunnen kiezen om samen te werken met elkaar of met lokale partners zoals jeugdwerking, organisaties die bezig zijn met leerondersteuning, reeds bestaande zomerscholen… De zomerschool is gratis voor de deelnemers, want de Vlaamse Regering voorziet een vergoeding van 25 euro per dag per leerling. Met dat geld kunnen bijvoorbeeld de lesgever en de werkingsmiddelen vergoed worden. Er zijn genoeg middelen voorzien voor potentieel zelfs duizenden zomerscholen verspreid over heel Vlaanderen. Scholen en individuele leerkrachten werken mee op vrijwillige basis. Er wordt gewerkt met zowel ervaren lesgevers als met begeleiders, monitoren, … "Leerachterstand weg werken in vakantie""Ik hoop dat veel lokale besturen, scholen en andere organisaties zullen ingaan op onze open oproep, al besef ik dat zeker de scholen op dit moment ook met veel andere dingen bezig zijn", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. "We moeten maximaal verhinderen dat sommige leerlingen in september met een achterstand beginnen aan het nieuwe schooljaar. Laat ons die proberen weg te werken in de vakantie, in combinatie met veel ontspanning, sport en spel. Het is allemaal wat nieuw, maar we hebben veel lessen getrokken uit Nederlandse voorbeelden". "Iedereen gelijke kansen geven"Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers: "Deze Vlaamse regering wil extra ondersteuning en begeleiding bieden aan de meest kwetsbaren in onze samenleving. Zomerscholen zijn ideaal om de leerachterstand zoveel mogelijk weg te werken en ervoor te zorgen dat iedereen met gelijke kansen aan het nieuwe schooljaar kan beginnen. Onderwijs blijft de belangrijkste hefboom om iedereen de kans te geven om zichzelf te ontwikkelen en zelfredzaam te zijn in onze samenleving. We bezorgen de lokale besturen ook de nodige info en voorbeelden om dit in samenwerking met verschillende partners te kunnen realiseren." Het is de eerste keer dat zomerscholen op deze grote schaal georganiseerd worden in Vlaanderen. Op basis van de fundamenten die gelegd worden in tijden van corona kan er in de toekomst een structureler aanbod tijdens de zomermaanden uitgewerkt worden.