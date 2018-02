Nieuws Zestiger die buurvrouw neerschoot in Opglabbeek is overleden in de gevangenis

De 66-jarige Opglabbekenaar die in oktober zijn buurvrouw neerschoot, is overleden. De man werd dood aangetroffen in zijn cel in de Hasseltse gevangenis. De zestiger sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en stierf een natuurlijke dood.



Net voor de schietpartij op 26 oktober, probeerde de man ook al brand te stichten in zijn eigen woning. Op klaarlichte dag schoot de zestiger zijn 47-jarige buurvrouw in de hals. De vrouw raakte ernstig gewond, maar overleefde de schietpartij. De dader vluchtte met zijn scootmobiel naar een frituur aan de Weg naar Bree. Daar werd hij even later ingerekend door de politie.