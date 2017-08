Zeven op tien Limburgse bedrijven werken samen met het onderwijs

Voor 250 euro kan je in de herfstvakantie een weekje all in naar Tunesië gaan. Echte spotprijzen, klinkt het bij de Limburgse reisbureau's. Na de aanslag van twee jaar geleden op het strand in Sousse, was er een negatief reisadvies naar Tunesië. Sinds enkele dagen is dat versoepeld en nu willen de touroperators dus de toeristen terug lokken naar Tunesië. Ook bij Travel Aktief in Leopoldsburg verwachten ze veel boekingen.