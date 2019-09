Zevenjaarlijkse Trudofeesten lokken heel wat volk naar Sint-Truiden

Morgen start in het Genkse C-Mine de nieuwe theatertournee van Het Nieuwstedelijk. "Wie we zijn" is een vertelling van theatermaker Fien Leysen en gaat over identiteit. Het is eerder een vertelling dan een toneelstuk. Op prachtige muziek en afgewisseld met video-interviews gaat Leysen op zoek naar wie ze is, in verhouding tot een ander, en tot zichzelf. Hoe veranderlijk is die identiteit, en hoe wankel soms. Het is een intieme vertelling van de jonge theatermaakster die bejubeld werd om haar eerste voorstelling "Wat (niet) weg is."