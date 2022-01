Ziekenhuis Oost-Limburg: "Coronaregels niet versoepelen want 4 op 10 test positief"

De telefoon van het Natuurhulpcentrum staat roodgloeiend. Dagelijks bellen er tientallen mensen die overlast ervaren met steenmarters. De dieren kunnen onbedoeld wel heel wat schade aanrichten. Zo maken ze veel lawaai op zolders, of beschadigen ze wagens onder de motorkap. Steenmarters zijn beschermd, dus de dieren vangen mag zomaar niet. Het Natuurhulpcentrum helpt de getroffen gezinnen met diervriendelijke oplossingen als sprays of geluidssensoren. "Ook deze dagen beleven we een piek, met tot 20 steenmarter-telefoons per dag, en ons marterteam is bijna dagelijks op de baan voor huisbezoeken. Marters zijn als goede ratten- en muizenvangers heel nuttig, maar op zolder of in de auto kunnen ze voor grote problemen zorgen," laat het Natuurhulpcentrum weten via sociale media. Het Natuurhulpcentrum helpt getroffen gezinnen nu met diervriendelijke en efficiënte methodes om marters te verjagen. "De allerbeste oplossing is het dichtmaken van alle openingen van meer dan 4 cm diameter. Maar soms is dit onmogelijk, zeker bij wat oudere huizen. In onze E-shop hebben we uitgeteste producten die, als ze goed gebruikt worden, de meeste marterproblemen ook in die gevallen snel oplossen." Zo bestaan er speciale sprays of ultrasone geluidstoestellen.