Ziekenhuis Oost-Limburg telt 10 schrikkelbaby's

Goed nieuws voor wie na het uitgaan nog graag iets eet, want Hasselt heeft in het centrum weer een nachtelijk kippenrestaurant. Volgens de chef-kok van The Butcher in Hasselt was er terug nood aan een Kiekekot in de stad. Er wordt daarom ook zoals vroeger kip met spaghetti geserveerd. Perfect dus voor wie honger heeft na een nachtje stappen, want eten kan tot drie uur 's ochtends.