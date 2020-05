Ziekenhuisopnames en besmettingen dalen verder

Het Mariaziekenhuis in Pelt heeft een toestel aangekocht waarmee zij zelf coronatesten kunnen analyseren. Per dag kunnen er 96 tot 144 stalen getest worden, waarvan het resultaat enkele uren later gekend is. Begin mei startte het Mariaziekenhuis in beperkte mate zijn consultaties, onderzoeken en ingrepen terug op. Het ziekenhuis nam hiervoor verschillende maatregelen, waaronder het scheiden van de patiëntenstromen. Dit gebeurt door het meten van de lichaamstemperatuur bij binnenkomst via een thermoscan, en door het uitvoeren van coronatesten. “De patiënten die een geplande opname of operatie ondergaan, krijgen een telefoontje met de vraag om enkele dagen voor hun opname langs te komen voor een coronatest”, legt dr. Rik Verroken, hoofdgeneesheer van het Mariaziekenhuis, uit. “Wanneer een patiënt besmet is, wordt de opname uitgesteld of kunnen er speciale maatregelen genomen worden. Zo wordt één van onze operatiezalen voorbehouden voor operaties van Covid-patiënten, en besmette patiënten worden in een isolatiekamer verpleegd.” PCR-test De meest gebruikte methode om na te gaan of iemand besmet is met het coronavirus, is het opsporen van het genetisch materiaal van het virus. Met een soort wattenstaafje worden cellen uit de neusholte van de patiënt genomen. Deze cellen worden vervolgens onderzocht om te kijken of er genetisch materiaal van het virus inzit. Het onderzoek gebeurt met een zogenaamde PCR-test (Polymerase Chain Reaction of polymerasekettingreactie). Het Mariaziekenhuis kocht nu gespecialiseerde apparatuur aan, waarmee zij deze PCR-test zelf kunnen uitvoeren. Sneller testresultaten Door zelf coronatesten te analyseren, kan het Mariaziekenhuis zijn patiënten veel sneller aan een juiste patiëntenstroom toewijzen. Per dag kunnen er tot 144 stalen getest worden. “Voorheen moesten we – door de grote hoeveelheid stalen die toekwamen in de testcentra – soms twee dagen wachten op de resultaten”, vertelt klinisch bioloog dr. Kristof Bafort. “Doordat we nu onze eigen toestellen hebben, krijgen we de resultaten veel sneller, doorgaans dezelfde dag nog.” Voor hoogdringende gevallen beschikte het ziekenhuis al over de nodige apparatuur. “We hebben in het najaar een respiratoir panel in gebruik genomen. Dat wil zeggen dat we met één simpele test 22 kiemen kunnen opsporen zoals de griep en legionella, maar ook het coronavirus”, licht dr. Bafort toe. “Omdat het een dure test is, waarvan we er maar een 15-tal per dag kunnen onderzoeken, houden we deze voor noodgevallen zoals patiënten die dringend geopereerd moeten worden.”