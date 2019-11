Zijn racistische uitlatingen over brand Bilzen strafbaar?

"Dit is politieke terreur." Dat zegt Bart Somers over de brandstichting in Grote-Souwen bij Bilzen. De Vlaamse minister van Samenleven overlegde vandaag met burgemeester Johan Sauwens over de nasleep van de brand in het asielcentrum. Conclusie is dat mensen vragen mogen hebben over een tijdelijke noodopvang, maar dat de democratie geen geweld duldt. De beste burgemeester van de wereld, geroemd om zijn samenlevingsmodel in Mechelen, zoekt een antwoord op de ongeziene haat. Hij start alvast met de inzet van een vertrouwenspersoon tussen de buurt en het asielcentrum.