door Birgit Van Asten

Op Driekoningen trekken heel wat kinderen de straat op om in de buurt liedjes te gaan zingen. Het is een traditie die al een lange tijd meegaat. In ruil voor het zingen, krijgen de kinderen snoep of geld. Ook in Herk-de-Stad ging Sander Ector met zijn gezin Driekoningen zingen.