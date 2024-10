Zondag zijn alle ogen van voetbalminnend Limburg weer gericht op de Cegeka Arena, want dan staan Racing Genk en STVV tegenover mekaar in de Limburgse derby. Genk is de leider in de Pro League, maar STVV is onder Felice Mazzu ook nog altijd ongeslagen. Volgens doelman Hendrik Van Crombrugge van Racing Genk is het intussen al veel te lang geleden dat Genk nog eens kon winnen van de Truienaren. Op Stayen hebben de spelers intussen het vertrek van Fink, Smets en Steuckers naar Genk al lang verteerd. "Dat is iets wat enkel nog leeft bij de supporters", volgens de Truiense doelman Jo Coppens.