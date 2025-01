Zizou Bergs verlaat Australian Open met opgeheven hoofd na vijfsetter

door Bart Husson

In het tennis is Peltenaar Zizou Bergs uitgeschakeld in de eerste ronde van de Australian Open.

Zizou Bergs en het Argentijnse nummer 73 van de wereld Facundo Diaz maken er een spektakelstuk van. Beide spelers spelen op hoog niveau en knokken voor ieder punt. Dat leidt tot een spannende vijfsetter van ruim vier uur. Uiteindelijk is het Diaz die aan het langste eind trekt en de vijfde set met 6-4 wint. Na een knappe finaleplaats in Auckland strandt Zizou Bergs voor het derde jaar op rij in de eerste ronde van de Australian Open.