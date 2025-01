Het is stilaan uitkijken naar het Belgisch Kampioenschap veldrijden in Heusden-Zolder van komend weekend. De deelnemers hebben vandaag het parcours verkend aan het circuit van Zolder. Qua drassigheid valt het best goed mee, want het water trekt er in de zandgrond. Enkele nieuwigheden in het parcous moeten voor meer spektakel zorgen. De organisatie verwacht vooral op zondag om en bij de 15.000 bezoekers.