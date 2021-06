Peltenaar Zizou Bergs heeft zijn derde Challengertitel beet. Op het gravel in Almaty, in Kazachstan is dat, versloeg hij de thuisspeler Timofej Skatov in drie sets. Het Limburgse tennistalent won eerder dit jaar al de Challengers in Sint-Petersburg en Lille en lijkt dus zijn goede vorm verder door te trekken met een derde toernooizege.