Zo gaat de hypermoderne wielerpiste in Zolder eruit zien: "Klaar om WK's te organiseren."

In Hasselt wilden ze niet tot vanmorgen wachten om het zwembad te heropenen. Het binnenbad van Kapermolen opende al om middernacht de deuren. Een goed idee, want op minder dan een uur tijd waren de vijftig beschikbare plaatsen volzet. Ook in de zwembaden is er slechts een beperkt aantal bezoekers welkom, daarom moeten plaatsen op voorhand online gereserveerd worden. Dat deden de fanatiekelingen vannacht met plezier, want ze hadden een plons in het water hard gemist.