Zo gevaarlijk is fietsen door een gesloten spoorwegovergang

Deze middag is er een gasontploffing gebeurd in een woning op de Eindhovensebaan in Hechtel-Eksel. Een schrijnwerker was bezig met werken in het huis toen de explosie plaatsvond. Al snel ontstond er een brand in de woning.De knal was hoorbaar in de Aldi naast de woning. De werknemers van de winkel evacueerden de klanten uit voorzorg. Intussen is het gevaar geweken, niemand raakte gewond. Ook de schade aan de woning valt al bij al goed mee.