Het is vandaag de verjaardag van de oudste vrouw uit onze provincie: Liske Stulens. Haar familie komt bij haar op bezoek om haar 105de verjaardag te vieren in woonzorgcentrum De Visserij in Diepenbeek. Buiten enkele kwaaltjes verkeert de fiere dame in een uitstekende gezondheid en heeft ze bovendien een goed gevoel voor humor. Een goed humeur, bidden en elke ochtend een boterham met plattekaas zijn volgens haar de geheimen voor een lang en gezond leven.