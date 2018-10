Zo maak je de perfecte foto van het eten op je bord

De wolf Roger, die op 11 maart werd doodgereden in Opoeteren, is opgezet. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek toont hem voor het eerst op een studiedag over wilde dieren in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Roger was de tweede wolf in Limburg na Naya. Het opgezette dier zal uitgeleend worden aan geïnteresseerden.