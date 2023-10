Zo probeert de politie te voorkomen dat leerlingen elkaar naaktfoto's sturen

door Margo Ombelets

Politie LRH kreeg dit jaar 40 aangiftes van minderjarigen over cybercrime. Dat is al even veel als in 2022. En dat aantal blijft jaarlijks stijgen. Cyberpesten, phishing, grooming, chantage bij sexting, moneymules,... Het is geen ver-van-je-bed-show meer voor 12- en 13-jarigen. En daarom geeft politie LRH infosessies aan leraren, ouders en leerlingen over de gevaren van de online leefwereld. Opvallend: de inspecteurs raden ouders aan om online echt actief mee te volgen wat hun kinderen doen.