Zo reageren de Hasselaren op het nieuwe park aan de kanaalkom

Bij een gerichte drugscontrole in Hasselt heeft een voertuig vluchtmisdrijf gepleegd. De achtervolging heeft tot in Lanaken geduurd. Politie LRH in Hasselt deed een gerichte drugscontrole naar een voertuig, een witte Opel. Het overlastteam wilde een controle doen op de Oude Luikerbaan in Hasselt. De agenten waren te fiets, en moesten bijstand vragen. De bestuurder besloot te vluchten. De combi werd daarbij geraakt, en ook enkele fietsen werden vernield. De agenten konden net op tijd wegspringen. Achtervolging tot Lanaken De politie zette de achtervolging in. Het voertuig vluchtte via de snelweg richting Lummen waarna ook de federale wegpolitie bijstand verleende. De vluchter reed verder richting Nederland. De politie probeerde op de snelweg de vluchter te stoppen, maar de man kon via de afrit Maasmechelen ontkomen. Een motard raakte daarbij gewond. Uiteindelijk kwam hij in Neerharen, Lanaken terecht. Hij probeerde nog om te keren op de Staatsbaan ter hoogte van Coffee Makers. Door het plotse manoeuvre verloor hij een autoband. Uiteindelijk verliet hij zijn voertuig, en zette hij het op een lopen. De politie kon hem uiteindelijk aanhouden. Waarom de man precies is gevlucht, is nog niet bekend. De verschillende inbreuken werden in pv's vastgelegd. Politie LRH en het parket volgen de zaak verder op. Meer in het Nieuws om 18u30