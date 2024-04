En we eindigen in Venetië waar Truienaar Tom Herck zijn kunstwerk Once We Ruled The World aan de wereld toont. Hij doet dat tijdens de Biënnale van Venetië, een van de belangrijkste kunstevenementen ter wereld. Het werk van Tom Herck staat niet in de officiële paviljoenen maar als aanvullend kunstwerk in de stad. Meer nog, de Truienaar wist een toplocatie te strikken in het drukst bezochte gedeelte van Venetië.